Dopo le grandinate | amianto smaltito col fai da te | raffica di segnalazioni a Cislago

(Di lunedì 25 settembre 2023)ledi luglio, ac’è stata unadidi famiglie preoccupate dal fatto che i vicini non smaltiscono le lastre didei tetti o si danno al fai da te, senza seguire la procedura di legge. Per ogni segnalazione è stato eseguito un sopralluogo, sentendosi rispondere il più delle volte: ...

Trombe d’aria e grandinate disastrose sono diventate il prezzo da pagare per le giornate di caldo torrido da 45 gradi: l’estate 2023 non fa ...

E con esso sono arrivati fortissimi temporali, ben 3 tornado al Nord e forti. Il ciclone ... ma soprattutto le temperature torneranno ad aumentare sensibilmentel'attuale brusco calo. ...Il presidente di Unapol, Tommaso Loiodice, commenta così la situazione,essersi recato ... fulmini, nubifragi, tornado eche hanno provocato - denuncia Coldiretti Puglia - danni nelle ...

Agricoltori disperati dopo la violenta grandinata: "Che disastro, c'è chi ha perso tutto" FoggiaToday

Allarme grandinate per la raccolta delle olive in Puglia Teatro Naturale

Il sindaco Francesco Miglio risponde all'opposizione dopo le polemiche divampate successivamente alla caduta dell'albero su un'auto in piazza Incoronazione ...Il miglior esecutivo a memoria di Milani. Che vede più di un ministro proiettato al Quirinale e Giorgia Meloni ben salda a Palazzo Chigi anche per le prossime due legislature. In vista bellissime rifo ...