Chi è Giovannino di Tu si que vales | Giovanni Iovino

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 25 settembre 2023), nato nel 1995 a Napoli, nome d’arte dell’attore Govanni, alto 1.25, è tra i personaggi intramontabili di Tu si que, conosciuto per il suo caratteristico costume rosso. La sua carriera artistica ha inizio come animatore nei villaggi turistici, ma il suo talento e la sua passione lo portano presto a intraprendere la strada del cinema e della televisione. È molto attivo sui social media, in particolare su Instagram e TikTok, dove condivide clip divertenti e offre ai suoi fan un assaggio dei suoi vari personaggi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daofficial (@ufficiale) In “Tu si que”, ...