Lazio-Monza 1-1 | l’Olimpico fischia i biancocelesti | non basta Immobile

(Di sabato 23 settembre 2023) Nonil calcio di rigore di Ciro: lapareggia per uno a uno in casa contro il. Sarri lontano dall'Europa

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

ROMA - La sfida tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino termina per entrambi con l'amaro in bocca. Lazio - Monza finisce 1 - 1 allo stadio Olimpico ...

Appuntamento ancora una volta rimandato, per la Lazio , con la prima vittoria casalinga. Continuano a non arrivare, infatti, i 3 punti davanti al ...

Commenta per primo1 - 1 Provedel 6 : non può nulla sul gol del pari. Più scenografica che difficile la parata sul tiro di Colpani nella ripresa. Marusic 5,5 : finché ha Isaksen davanti, dal suo lato la ...ROMA - Lanon brilla e pareggia 1 - 1 con il. Primo 'x' della stagione in campionato, che arriva dopo 3 ko e una sola vittoria. I 4 punti sono veramente pochi fin qui per ambire a grandi obiettivi. ...

Lazio-Monza / Le pagelle di Benedetti: “Dopo oggi dico che…” Cittaceleste.it

ROMA (ITALPRESS) – Appuntamento ancora una volta rimandato, per la Lazio, con la prima vittoria casalinga. Continuano a non arrivare, infatti, i 3 punti davanti al proprio pubblico per i biancocelesti ...Raffaele Palladino h a esordito commentando la prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo soddisfatti, siamo usciti stremati. Ci voleva una prestazione così perché la squadra se lo meritava. Li vedevo ...