Bayern Monaco | Tuchel sul 7-0 al Bochum | “Prestazione di altissimo livello”

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo la roboante vittoria per 7-0 del suocontro il, il tecnico Thomasnon ha potuto che lodare la sua squadra: “Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra e del modo in cui hanno affrontato la partita. Oggi è stato un chiaro passo avanti. Abbiamo giocato in modo diretto e con molta velocità. È stata unaadda parte di tutta la squadra“. I bavaresi hanno mantenuto la vetta della Bundesliga con 13 punti grazie alla goleada di oggi, e in settimana hanno iniziato con il piede giusto anche in Champions League, vincendo 4-3 contro il Manchester United. SportFace.

Il Bayern Monaco travolge il Bochum con un 7 - 0 che non lascia scampo: a segno Kane con una tripletta e si rivede anche De Ligt

Arturo Vidal, ex calciatore di Juventus, Inter, Barcellona e Bayern Monaco, per citare le più famose, ha parlato del Milan.