Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 settembre 2023)DEL 21 SETTEMBREORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE, IL TRAFFICO SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLASUL RACCORDO, TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. FILE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN INGRESSO A. SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA OLGIATA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO REGOLARE ...