Sheriff Tiraspol-Roma | autogol tragicomico | Talal sbaglia porta e fa 0-1 VIDEO

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lapassa in vantaggio. All’ultimo secondo del primo tempo del match contro lo, valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024, i giallorossi trovano la rete dello 0-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione: batte Paredes, subentrato all’infortunato Renato Sanches, mette la palla al centro ecompletamente l’intervento colpendo la palla malissimo e facendo uncomico e buffo. Ecco il. SportFace.

(MOLDAVIA) - Per Renato Sanches la stagione è iniziata nel peggiore dei modi. Prima l'... Mourinho l'ha gestito e preservato, ma contro loin Europa League il portoghese s'è fermato di ...Problemi per la Roma nel match di Europa League con lo, Mourinho deve rinunciare ben presto a un titolare per infortunioDebutto in Europa League per la Roma, con la trasferta in casa delloche si sta rivelando più ostica ...

Sheriff Tiraspol Roma, il risultato in diretta live della partita di Europa League Sky Sport

Sheriff Tiraspol-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv il match di Europa League Quotidiano Sportivo

Il cammino della Roma in Europa League inizia con la trasferta di Tiraspol. Ritmi blandi in avvio, ci prova dalla distanza Cristante. La miglior occasione è per lo Sheriff, con il palo di Mbekeli.Voti e tabellino del primo tempo di Sheriff Tiraspol-Roma, match valido per la 1a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24 Lukaku (LaPresse) – calciomercato.it ...