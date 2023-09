Ossessione Formigli difende le ong e attacca il governo | immigrati? Ecco la sua soluzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Sono molte le bugie che Lampedusa, presa d'assalto da migranti in fuga, svela". Edche Corradotorna adre il. Il conduttore di PiazzaPulita su La7 fa un elenco per prendere di mira il centrodestra. La prima, da lui definita "la più clamorosa, riguarda le Ong, autenticadella destra". Il motivo? A suo dire sono "bersaglio di una campagna politica e legislativa violenta e ingenerosa. Da quando le navi di soccorso private non sono più presenti, gli sbarchi hanno continuato ad aumentare, fino a raddoppiare i numeri dell'anno scorso". Il riferimento è al decreto che riguarda le imbarcazioni delle organizzazioni non governative. Decreto che a suo dire obbliga le ong "a soste prolungate nei porti, a raggiungere scali sempre più lontani dall'area di ricerca o, ...