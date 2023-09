Grillo | “Pd? Non ci sono campi se non c’è immaginazione Schlein non mi lascia granché” E sul governo | “Fa tentativi ma c’è panico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Se vogliamo un’Europa dobbiamo iniziare a ragionare in un altro modo: serve una banca centrale che finanzi un reddito universale e non le altre banche, avere un sistema fiscale diverso”. Inizia così Beppeil suo breve margine con la stampa durante una visita a Roma nella quale ha incontrato Roberto Fico e Virginia Raggi e nella quale ha in previsione di incontrare anche Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento 5 stelle parla delle decisioni del, sottolineando che decidere di “mettere in galera i bambini a 14 anni distrugge l’idea dell’infanzia” ed è “qualcosa di spaventoso”. “Se l’esecutivo sta sbagliando? Fa dei, ma c’è dellatente”, dice ancora. Parlando del Partito democratico, il fondatore del Movimento 5 stelle continua: “Il Pd? Quando è nato il M5S era ...