Grano e armi | perché la Polonia si sgancia dall’Ucraina

'Non trasferiamo piùall'Ucraina perché noi stessi ora ci stiamo armando con lepiù ... le parole del ministro sulla crisi scaturita dalla causa intentato da Kiev sulle importazioni di...... come l'Ucraina, si sentiva accomunato dalla minaccia russa - non trasferirà 'piùa Kiev ...gli ha chiesto del sostegno militare e umanitario di Varsavia a Kiev nonostante le tensioni sul. Da ...

Varsavia si smarca dagli alleati: “Basta armi a Kiev, dobbiamo difenderci” Il Fatto Quotidiano

La Polonia non fornirà più armi all’Ucraina Il Post

Da mesi le relazioni tra i due Paesi si sono notevolmente complicate a causa dell'embargo imposto da Varsavia sull'import di grano di Kiev ...Le parole del premier Morawiecki sottolineano le crescenti tensioni tra Varsavia e Kiev, dopo gli scontri sullo stop alle importazioni di grano ...