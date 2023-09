Serie C 2023 24 | Girone C | pari show fra Monterosi e Latina Passa il Cerignola sul Brindisi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si chiude la terza giornata dellaC delC con due posticipi che hanno refertato la vittoria dell’Audacecontro ile il pareggio spettacolo fra. Una vittoria fondamentale per ilche si mette a caccia delle parti alte della classifica, mentre rimane a quota zero punti la neo promossa. Nell’altro match ilfrafrena la corsa di quest’ultima verso la vetta della classifica, ora occupata in solitaria, dalla Turris. Il match fra Audace esi apre con il gol del vantaggio molto a sorpresa degli ospiti che con Valenti si portano davanti. Il terzino è bravissimo a scambiare con Lombardi e ad ...

Curiosità: La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di/24: pagelle Verona - Bologna Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Bologna, valido per la 4ª giornata del campionato di/2024. HELLAS VERONA (3 - 4 - 2 - 1): ...La di Andrea Pirlo non riesce a rialzare la testa. I blucerchiati hanno rimediato la terza sconfitta nelle prime cinque partite diB in casa contro la . Gli ospiti si sono imposti con il risultato di 2 - 1, rimontando il gol iniziale di La Gumina con le reti di Magrassi e Branca . La squadra del tecnico ex e Basaksehir ...

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a ottobre 2023 HDblog

Le migliori serie TV del 2023 (finora) Movieplayer

Termina senza reti il posticipo tra Verona e Bologna, nonostante una sfida in cui non mancano le occasioni da rete. A provarci di più è la squadra di Thiago Motta, ma qualche imprecisione dei suoi uom ...Nell’ultimo posticipo della quarta giornata di serie A, le squadre di Baroni e Thiago Motta giocano una gara senza reti ma che conferma due gruppi in ottima salute. Nel secondo tempo la musica non ...