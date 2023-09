(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladi, ladoppiata, nella versione originale, da Will Ferrell, Jamie Foxx e Isla Fisher Da miglior amico a peggior nemico Reggie (Will Ferrell) è un Border Terrier innocente ed ottimista, talmente innamorato del suo padrone Doug (Will Forte) da non immaginare minimamente che lui voglia abbandonarlo le pericolose strade cittadine. Ma quando Reggie si imbatte in Bug (Jamie Foxx), un Boston Terrier randagio logorroico e poco elegante, finalmente si rende conto di che spregevole uomo senza cuore sia Doug e di che amore tossico avesse per lui. Determinato ad avere la sua vendetta, Reggie insieme a Bug e ai suoi amici – Maggie (Isla Fisher), un intelligentissimo Pastore Australiano rimpiazzato dal suo padrone con un nuovo cucciolo, e ...

Curiosità: Doggy Style Records (a volte identificata anche come Doggystyle Records, ed in precedenza conosciuta come Dogghouse Records) è un'etichetta discografica fondata da Snoop Dogg il 6 luglio 1995, al termine dell'esperienza del rapper con la No Limit Records, con la quale aveva avuto dei dissapori.

... CAOS MUTANTE - 135.843 - 28.692 8 THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA - 135.722 - 23.093 9- 106.104 - 18.536 10 LA CASA DEI FANTASMI - 101.434 - 20.819In questo quadro, sostanzialmente positivo, le nuove uscite, Assassinio a Venezia a parte, non brillano, conal nono posto e i tantissimi (troppi) altri fuori classifica come Il mio ...

Doggy Style, recensione di una scorrettissima commedia canina Spettacolo.eu

Doggy Style (2023), la recensione del film Movieplayer

Il film: Doggy Style – Quei bravi randagi, 2023. Regia: Josh Greenbaum. Cast: Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte. Genere: Commedia. Durata: 93 minuti. Dove l ...Con Cinema in festa 2023, da domenica 17 settembre fino a giovedì 21 settembre i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film ...