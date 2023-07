Catania | Chiricò macchina da gol ma c’è una cosa da migliorare

Fantasia, gol e duttilità. Questi, sono tre degli elementi che caratterizzano Cosimo, nuovo calciatore delche ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di raggiungimento di un determinato numero di gol. Si tratta di un colpo importante ...Dal Lanciano al Monza:è lo specialista delle promozioni Dopo una stagione trionfale in Serie D , ilintende imporre il proprio marchio anche nel prossimo campionato di ...Mercato,scatenato: le prime parole di. Gli altri nomi nel mirino dei rossoblu: Di Carmine e Bidaoui ., abbonamenti record ed euforia alle stelle . Nel 2022 - 23 gli abbonati ...