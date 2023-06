Rafa Benitez | “Napoli? Non decido io Voglio continuare a vincere”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) “Non lo so cosa farò nel mio futuro, me lo chiedono tante volte e io sto ancora aspettando la chiamata giusta.ancora, non mi piace lottare per metà classifica. Anche ilvuole? Sì, ma io non mi devo fare pubblicità, è una decisione che spetta ad altri. Io sono carico, preparato, guardo le partite del calcio internazionale, analizzo tutto con il mio staff e continuerò a farlo”. Lo ha detto il tecnico spagnoloai microfoni di Sky in merito al suo futuro. Il suo nome è tra quelli accostati al, squadra che ha già guidato tra il 2013 e il 2015 vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. SportFace.