Ponte Stretto | Salvini | non vedo l' ora dell' apertura dei cantieri

I lavori delsullodi Messina partiranno nella primavera del 2024. Ne è sicuro Matteo Salvini , intervenuto al Forum in Masseria, a Manduria. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ...... decine di migliaia di euro di interventi da Nord a Sud e già da quest'estate intendo mantenere la promessa del collegamento ferroviario diretto tra Bari e Napoli; ilsulloservirà a ...Per sicurezza dice: fine estate 2024. "Ma a me piacciono le sfide e spero che il cantiere delsullopossa partire già in primavera dell'anno prossimo". Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture, a Masseria Li Reni, la "Cernobbio" pugliese organizzata ogni estate da Bruno ...

Roma - Sulle infrastrutture 'spenderemo tutto e soprattutto bene' i fondi Pnrr. Lo afferma il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini secondo cui 'al Mit abbiamo 60 miliardi di ques ...Pochi giorni fa il presidente dell'Anac (Anticorruzione) Busia, ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta dall'agenzia nel 2022. In un comunicato, l'Anac ha riassunto così ...