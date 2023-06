Olympique Marsiglia | per il dopo Tudor c'è anche un italiano

A France Football: "Non lo conoscevamo, abbiamo scoperto una persona ruvida e brutale, prepotente. Siamo rimasti scioccati". Mg(Francia) 31/07/2022 - amichevole /- Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Dimitri Peyet - Davide Calabria Il trequartista del, Dimitri Payet, ha rilasciato una lunga intervista a France ...Ci riferiamo a Igor Tudor , che all'si è riproposto ad alti livelli dopo l'ottima stagione al Verona. Il croato saluta la Ligue 1 e attende una chiamata. Stesso discorso vale per ...L'attaccante torna all', ma non resterà a lungo a: non è nei piani della società, occupata ora come ora nella ricerca dell'erede di Igor Tudor in panchina. Ma il club francese ...

Gattuso tra i nomi proposti al Marsiglia per il post Tudor, ma i dirigenti lo hanno scartato (L'Equipe) - ilNapolista IlNapolista

Il campionato è terminato da pochi giorni, ma è già tempo di progettare il futuro ed entrare nel vivo del calciomercato. La Juventus, dal canto suo, una decisione ...In Arabia Saudita hanno preparato una offerta monstre per portare Massimiliano Allegri nel campionato di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ne parla la Gazzetta dello Sport. Allegri in Arabia Saudita