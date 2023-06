Fiorentina | Commisso ne ha per tutti | “Avete letto cosa ha scritto il New York Times su Zhang?” E su Cairo…

(Di sabato 10 giugno 2023) “visto cos’hannodisulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso. Mentre il giorno prima il Newavevaun articolo bruttissimo sulla situazione dell’Inter”. A dirlo è il presidente della, Rocco, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il numero uno viola né ha anche per il presidente del Torino, Urbano Cairo: “Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voicolpe, non vi siete ribellati nédifeso il presidente della. Io rispetto il Torino ma non il suo presidente”. SportFace.

