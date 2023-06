Ben 7 evoluzioni dell’iPhone 15 Pro Max che lo renderanno appetibile

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) Siamo ben distanti ancora dal lancio15 Pro Max insieme agli altri tre iPhone (standard, 15 Plus e 15 Pro) che formeranno il prossimo poker di melafonini d’autunno. Eppure, proprio della variante premium e più accessoriata di tutte, sappiamo molto anche se in via ufficiosa. Le caratteristiche di seguito riportate sono decisamente date per scontate da molti esperti e rappresenterebbero i punti di forza per i quali varrebbe davvero la pena acquistare il dispositivo. Si parte dal processore. Per l’iPhone 15 Pro Max, insieme con il fratello minore iPhone 15 Pro, è previsto l’utilizzo del nuovo chip A17. In termini di prestazioni, il nuovo hardware non mancherà di essere particolarmente performante ma i dettagli specifici saranno rilevati solo il prossimo settembre. Sappiamo poi che la RAM del dispositivo sarà aggiornata a 8 GB (dai 6 del predecessore). Tra ...