Sonia Bruganelli si scaglia contro Laura Freddi | ex di Bonolis | Tra le due volano stracci

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 8 giugno 2023): la polemica si accende sui social dopo una battutaversa su Paolo, opinionista nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha avuto una lunga e sincera storia con il conduttore Paolo, dopo averlo conosciuto a Non è la Rai. Nonostante le accuse che hanno colpito la donna, definita come un’arrampicatrice sociale per aver iniziato la relazione conal solo fine di ottenere successo nel mondo della televisione, in realtà tra i due c’è stato un amore vero e importante. Ultimamente l’ex fidanzata storica del conduttore Paolo, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni, ribadendo la sua posizione in ...