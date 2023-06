Il Paradiso delle Signore 8 | new entry | quando inizia e spoiler

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 giugno 2023) A settembre, non appena la stagione estiva andrà in archivio, su Rai 1 tornerà ufficialmente in onda Il. La soap campione d’ascolti giunta all’ottava stagione, riprenderà la sua regolare programmazione in daytime, portando con sé non poche novità. Le registrazioni dei nuovi episodi hanno preso il via a fine maggio ed andranno avanti per tutta l’estate. Per stemperare l’attesa alcuni protagonisti hanno fornito in esclusiva alcunisulle nuove puntate. Facciamo insieme il punto della situazione. Il, anticipazioni ottava stagione Molti protagonisti de Ilsono tornati sul set. Alle nuove puntate della soap prenderanno sicuramente parte Salvo, ...