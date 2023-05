Lo dice il ministro Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa sul. 'Nessuno scontro' 'Lo scontro si fa in due. Non c'è nessuno scontro con la Corte dei Conti. Abbiamo massimo rispetto ...Usa queste parole Giorgia Meloni per provare a tirare fuori ildai ritardi e dalle polemiche. ... Loai magistrati contabili Uno snodo, quello della relazione semestrale, che arriva in una ...L'annuncio arriva durante'Nonnews'dal direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia. '... 'La ventilazione meccanica è tre volte più efficace delle mascherine, si faccia con il. '...

Pnrr, stop del governo al controllo concomitante della Corte dei Conti. Fitto: «Nessuno scontro»

Sono le parole con cui la premier, Giorgia Meloni, introduce la cabina di regia a palazzo Chigi sull'attuazione del Pnrr, per la messa a punto della relazione semestrale, mentre tengono banco le ...BRUXELLES, 31 MAG - Il gruppo dei socialisti europei darà indicazione di sostenere l'emendamento presentato dal Pd al piano munizioni Ue per l'Ucraina che chiede di vietare l'utilizzo dei fondi del ...