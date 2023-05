Pallanuoto | la Pro Recco vola in semifinale di Champions League! Ferencvaros travolto 8-4

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Pronon tradisce eindellaLeague 2022-2023 di: nei quarti di finale, infatti, i liguri battono per 8-4 i magiari dele domani ritroveranno nel penultimo atto gli ellenici del Vouliagmeni, che a sorpresa hanno battuto il Brescia. Si tratta di una sfida già vista nella fase a gironi, con doppia vittoria dei liguri, in casa per 14-7 ed in trasferta per 7-13: i campioni d’Italia e d’Europa hanno tutte le carte in regola per tornare ancora in finale. Nell’altrasaranno di fronte gli spagnoli del Barceloneta ed i padroni di casa serbi del Novi Beograd. Nel primo turno della Final Eight di Belgrado passano subito in vantaggio i magiari, ma la Profa capire subito di non voler ...