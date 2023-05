LIVE Musetti-Shevchenko 6-1 | 6-1 | 3-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break anche nel terzo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e smorzata perfetta di dritto. Wow! 30-0 Ancora aggressivo Lorenzo che gioca il dritto in avanzamento. 15-0 A retedopo il dritto in uscita dal servizio. 3-2 Palla corta diche si arrampica sul nastro e passa. L’intervento diarriva dopo il secondo rimbalzo. 40-30 Non molla nequesto game, si difende e propone una palla fastidiosa al russo che spedisce in rete. 40-15 Bel punto diche spinge e chiude col dritto. 30-15 Nastro che aggiunta la palla per il vincente di dritto dell’azzurro. 30-0 Tutto bene aveva fatto, dritto largo di pochi cm. 15-0 Largo il dritto di Lorenzo. 3-1 Altro game in scioltezza. Match che oggettivamente sembra già ...