“È un po’ esagerato” | inviato di Sky interrompe la diretta per i cori irripetibile dei tifosi romanisti | VIDEO

(Di mercoledì 31 maggio 2023)di Skylaper ideiAttimi di imbarazzo a Sky durante il collegamento con Angelo Mangiante,a Budapest in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, che è stato subito interrotto a causa di alcunigoliardici deigiallorossi. Il giornalista ha provato a prendere la linea per raccontare il clima pre-partita quando daialle sua spalle è partito il coro: “Mangiante portaci a mign***e”. Angelo Mangiante non è riuscito neanche a parlare e, nonostante la regia abbia provato ad abbassare il volume, l’è stato costretto are il ...

... ma ormai il coro si era sentito e Mangiante non ha potuto far altro che rimproverare i tifosi vicino a lui: "È una serata emozionante anche per noi è un dai" dice voltandosi di spalle.