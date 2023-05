Tumori | a Paolo Belli assegnato il premio Fabrizio Frizzi

Leggi su agi

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Sono stati quasi duecento, in tutta Italia, gli eventi legati alla celebrazione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, la manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti" per promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarieta', la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo piu' giovarsi di cure destinate alla guarigione. L'appuntamento principale si e' svolto stamane nella hall del Policlinico Gemelli di Roma dove la giornata ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare della Diocesi d Roma e Delegato per la Pastorale Sanitaria, con l'accompagnamento del ...