Se ne andrà La voce esplosiva | chi lascia dopo Fazio e Annunziata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Qui, in Rai, oramai si va avanti per autocombustione. Prima c'è l'incendioappiccato da solo – appena appena spinto dalla pietra focaia di Discovery: 10 milioni di contratto -, poi il rogo autogestito di Lucia. In queste ore dalle colonne del Foglio si vocifera che anche il Corrado Augias che si diceva «preoccupato per l'occupazione Rai» (lui che da trent'anni in viale Mazzini sopravvive indomito ad ogni occupazione) medita d'immolarsi nel fuoco della protesta, dato che sono finite le tende per studenti piazzate nel giardino della Sapienza. AL LORO POSTO - E, «occhio a Massimo Gramellini» che potrebbersi avvolgere nell'oblio protestatario d'una lingua di fuoco. Intanto gli agenti delle star pare siano alacremente al lavoro nel tessere trame e contratti con i network concorrenti, da Discovery a Mediaset (Cairo a ...