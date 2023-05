Lazio - Cremonese 3 - 2 | decide Milinkovic - Savic nel finale

La palla, però, sbatte sul palo e supera la linea per il pareggio della. Laschiuma rabbia, Felipe Anderson calcia dal limite chiamando Sarr alla parata, Immobile ha l'occasione ...Il match delle 18 è, finita 3 - 2. Ora è in corso Juventus - Milan. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo . ..." Oggi è stata una giornate emozionante, lo stadio era pieno e volevamo dare il saluto a Stefan perché è stato un grande dellae volevamo regalargli la vittoria. Lui è stato uno dei primi a ...

Torna la Lazio all`Olimpico per l`ultima gara casalinga della stagione e torna il match program biancoceleste! Preparati al meglio di Lazio-Cremonese, scaricandolo gratuitamente!… Leggi ...ROMA - Una doppietta decisiva contro la Cremonese per far esplodere un Olimpico in festa dopo la qualificazione Champions: Milinkovic-Savic trascina la Lazio nel 3-2 che permette agli uomini di Sarri ...