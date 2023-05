Cuciniamo insieme | merluzzi primavera

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Se la dieta mediterranea è patrimonio dell’umanità per riconoscimento dell’Unesco questo piatto che conosce infinite varianti a seconda delle coste dove si prepara, è la quint’essenza della dieta mediterranea. Il merluzzo tra i nostri pesci è tra i più versatili in cucina e in questa stagione ha già una taglia considerevole. Trovarlo di cattura non è difficile e il costo non è poi esorbitante, ma è uno dei pesci più saporiti e digeribili. In questo connubio con tutti i marcatori di profumo della nostra terra diventa gustosissimo. Ingredienti - 1,2 chili di merluzzo (due grandi o 4 piccoli), 400 grammi di pomodorini datterini o perini, 4 cucchiai di capperi sotto sale, 8 cucchiai di olive meglio se taggiasche denocciolate, due cipolle rosse fresche, un ciuffo di prezzemolo (volendo anche un po’ d’origano fresco) mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo), sale, pepe o ...