Ballottaggio in Turchia | Erdogan ha vinto | “Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi”

(Di domenica 28 maggio 2023) Distanziato lo sfidante Kilicdaroglu, il presidente uscente resterà in carica fino al 2028. Festa in strada

... Erdogan rieletto presidente Recep Tayyip Erdogan marcia spedito verso la conferma a presidente della. Come riportano i media ufficiali, infatti, con lo spoglio deloltre il 97% ,...Ildi oggi in, è stato il primo nella storia di un Paese che ancora una volta ha dato fiducia all'uomo che, prima da premier e poi da presidente ha imposto la propria figura, ...Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali inalcontro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. "Il presidente Erdogan è stato rieletto per un altro mandato", ha annunciato con una breaking news la tv di Stato turca. "Il nostro ...

Elezioni Turchia, Erdogan al 53,4%: vince al ballottaggio contro Kilicdaroglu Sky Tg24

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia al ballottaggio contro lo sfidante ...Lo sfidante, il repubblicano Kemal Kilicdaroglu, che non ha ottenuto il consenso dei curdi, si ferma al 48%, con l’amaro in bocca per aver dato il Sultano per politicamente finito troppo presto. Ora l ...