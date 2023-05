Ballottaggio in Turchia | Erdogan “ha vinto”

(Di domenica 28 maggio 2023) Distanziato lo sfidante Kilicdaroglu, il presidente uscente resterà in carica fino al 2028. Festa in strada

Erdogan è in vantaggio al ballottaggio in Turchia Il Post

Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia, con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9% dei consensi.Ha rivinto Erdogan. Le elezioni presidenziali in Turchia hanno ridato la presidenza a chi ce l’aveva: con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ...