(Di domenica 28 maggio 2023) Stevenè impazzito al termine della partita dell’olandese prima di salire sul pullman hato una undelStevenè impazzito al termine della partita dell’olandese prima di salire sul pullman hato una undelplayer Steven Berghuis has just punched a FCfan.Madness! pic.twitter.com/DV0dMmywrk— Football Away Days (@FBAwayDays) May 28, 2023 Rabbia e delusione perdopo il risultato ottenuto dai lancieri, fuori dalla Champions dopo 14 anni.

Si è chiusa la Eredivisie: il PSV va in Champions League, l'in Europa League, Az Alkmaar in Conference e Twente ai playoff Dopo ilsabato della Bundesliga, con il sorpasso del Bayern sul Borussia Dortmund in dirittura d'arrivo, si poteva nutrire ...Delle responsabilità e delautogol di De Laurentiis abbiamo scritto a sufficienza . Ma la ...della presenza nella foto di Gennaro Grosso l'ultra' arrestato per le violenze di Napoli -) ...... ma la partita era stata irrimediabilmente segnata da unerrore del signor Ceccarini di ... per la quarta volta (le prime due erano state nel '73 con l'e nell'83 con l'Amburgo) i ...

Ajax, clamoroso Berghius: l’attaccante sferra un pugno a un tifoso del Twente – VIDEO Calcio News 24

Si è chiusa la Eredivisie: il PSV va in Champions League, l’Ajax in Europa League, Az Alkmaar in Conference e Twente ai playoff Dopo il clamoroso sabato della Bundesliga, con il sorpasso del Bayern su ...