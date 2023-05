(Di venerdì 26 maggio 2023)parla per la prima volta dell’incidente del febbraio scorso: «Ho un problema con la memoria a breve. Ho ripreso a vedere le partite in tv, voglio ripartire»

che nel 1999 vinse uno scudetto all'ultima giornata in un testa a testa contro la Lazio. Un miracolo di Abbiati su un tiro di Bucchi all'ultimo minuto, nell'ultima giornata il ...Gli highlights evidenziano continue "pattinate" soprattutto nel primo tempo e la squadra difatica di più a gestire il terreno. Segnano Leonardo Colucci e Camoranesi, mentre tra i ...... all'ultima giornata, con un punto di vantaggio sulla Lazio, 70 punti per il Milan, 69 punti per la Lazio, arrivato con un modulo inconsueto per la storia del Milan con in panchina...

Alberto Zaccheroni, dalla caduta al coma: «Un mese di cui non ricordo nulla. Mi sveglio: che ci faccio qui» Corriere della Sera

Alberto Zaccheroni parla per la prima volta dell’incidente del febbraio scorso: «Ho un problema con la memoria a breve. Ho ripreso a vedere le partite in tv, voglio ripartire» ...Paolo Maldini ha paragonato il trionfo del Milan di Stefano Pioli a quello di Mr. Alberto Zaccheroni che nel 1999 vinse uno scudetto all'ultima giornata in un testa a testa contro la Lazio. Un ...