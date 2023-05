Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 25 maggio 2023

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,25. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3157m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la ...

...di Rainella Direzione Rai Pubblica Utilità e volto televisivo del me­teo, è tutt'altro che semplice. Specie in tempi di "fai da te". "Esistono tante piattaforme che forniscono- ci ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 25 maggio 2023 Al mattino qualche nube bassa interesserà il centro ovest della regione ma con ampie schiarite ...- - > Ilin Friuli Venezia Giulia. Lein Friuli Venezia Giulia per giovedì 25 maggio prevedono un graduale miglioramento del tempo generalizzato in tutta la regione. La notte e il primo mattino saranno caratterizzati da ...

Meteo, maltempo e grandine sul Nord Italia e le zone alluvionate. Le previsioni Sky Tg24

In Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino ...Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, sal ...