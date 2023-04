"Unico Paese occidentale al mondo". ChatGpt, lo sfogo (e i sospetti) di Salvini (Di domenica 2 aprile 2023) C'è chi dice "no". In questo caso, Matteo Salvini. Il vicepremier, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture critica la decisione del Garante della Privacy di chiudere ChatGpt, l'intelligenza artificiale da settimane al centro di cronache ed attenzioni mediatiche. L'affondo di Salvini piove su Instagram, laddove scrive: "Trovo sproporzionata la decisione del Garante della Privacy che ha costretto ChatGpt a impedire l'accesso dall'Italia, primo e Unico Paese occidentale dove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale. Paradossalmente, poi, lo stesso ChatGpt alimenta la chat di Bing, motore di ricerca concorrente di Google, che rimane perfettamente accessibile", rimarca. E ancora, il leghista ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) C'è chi dice "no". In questo caso, Matteo. Il vicepremier, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture critica la decisione del Garante della Privacy di chiudere, l'intelligenza artificiale da settimane al centro di cronache ed attenzioni mediatiche. L'affondo dipiove su Instagram, laddove scrive: "Trovo sproporzionata la decisione del Garante della Privacy che ha costrettoa impedire l'accesso dall'Italia, primo edove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale. Paradossalmente, poi, lo stessoalimenta la chat di Bing, motore di ricerca concorrente di Google, che rimane perfettamente accessibile", rimarca. E ancora, il leghista ...

