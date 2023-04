(Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2 aprile, alle ore 20:45, a scendere in campo saranno le formazioni deldi Luciano Spalletti e deldi Stefano Pioli, in un big match tutto italiano che verrà riproposto anche in Champions League per i quarti della competizione. Notizia delle ultime ore riguardo la sfida di Serie A, è l’assenza dai convocati di Mathias, terzino sinistro azzurro, che salterà la gara contro i rossoneri per. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Napoli, Olivera non ci sarà con il Milan: l’uruguagio out per lombalgia #Milan, Napoli, Serie A, Pioli, Spalletti - Fantacalcio : Napoli-Milan, i convocati di Spalletti: out Olivera, il motivo - milanmagazine_ : SSCN - Napoli, Olivera indisponibile contro il Milan a causa di un episodio di lombalgia - TuttoMercatoWeb : Stasera Napoli-Milan, i convocati di Spalletti: out anche Olivera per lombalgia, si rivede Raspadori - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSCN - Napoli, Mathias Olivera non ci sarà contro il Milan a causa di un episodio di lombalgia -

Altra assenza a sorpresa per il. Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per ...La SSCha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister Spalletti per la gara di campionato ... Politano, Simeone, Lozano, Kvaratskhelia, Zerbin; ASSENTI: Bereszynski,e Osimhen. ...- Milan alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di serie A. Mathiasnon sarà della gara per un episodio di lombalgia. I CONVOCATI AZZURRI GOLLINI Pierluigi MARFELLA ...

Napoli-Milan, i convocati di Spalletti: out Olivera, il motivo Fantacalcio ®

Cresce l'attesa in vista dell'odierna sfida fra Napoli e Milan, atto conclusivo di questa domenica di calcio nonché preludio alle notti magiche di ...Ufficiali i convocati di Spalletti per la gara contro i rossoneri. Nell'elenco non figura il bomber nigeriano, ma spunta un'altra assenza pesante ...