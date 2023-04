Lazio | Lazzari sul Monza | «Ci aspetta una gara complicata»

(Di domenica 2 aprile 2023) Manuel, esterno della, ha parlato aStyle Channel prima del match di oggi pomeriggio contro ilManuel, esterno della, ha parlato aStyle Channel. MATCH – Ciuna, anche nelladi andata ilci mise in difficoltà. Loro sono in salute e vivono un buon momento di forma, servirà la migliorper vincere.– La squadra di Palladino ha tanta qualità davanti, sarà fondamentale rimanere attenti dietro. Cercherò di dare il massimo sia in fase difensiva che offensiva. CHAMPIONS – Da qui alla fine cino due mesi importanti, la lotta Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: ONCES #SerieA | #MonzaLazio #MONZA | Di Gregorio - Donati, Pablo Marí, Marlon - Ciurria, Machín, Rovella, Carlos Augusto -… - LazionewsEu : #MonzaLazio, le parole di #Lazzari nel prepartita! #SSLazio #Lazio #lazionews #lazionewseu #Monza #MonzaLazio… - laziolivetv : Lazio, Lazzari: 'Monza squadra insidiosa, attenzione massima in difesa' - radiosei : L’esterno di Sarri torna titolare?? - laziopress : Monza-Lazio, Lazzari: “Gara complicata, loro hanno qualità. Ogni sfida vale tanto per noi” -

(4 - 3 - 3): Provedel;, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. SarriSPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, ...Commenta per primo MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Machín, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna(4 - 3 - 3): Provedel;, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, ZaccagniCommenta per primo Il tecnico della, Maurizio Sarri , ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in ... Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Hysaj,, ...

Lazio, Sarri mette le ali alla sua squadra: Lazzari e Pellegrini dall'inizio La Lazio Siamo Noi

Dopo l’inaspettata sconfitta di ieri – sabato 1 aprile – dell’Inter in casa contro la Fiorentina, la Lazio ha quest’oggi l’occasione ... Una sfida da non sottovalutare per le Aquile e questo Manuel ...Poco meno di un'ora al fischio d'inizio del match tra Monza e Lazio in programma alle 15.00. Poco prima della gara Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style ...