Il Papa torna tra i fedeli: Anche io ho bisogno delle carezze di Gesù (Di domenica 2 aprile 2023) E' arrivato in Piazza San Pietro sulla Papamobile. Così come aveva promesso Papa Bergoglio è presente al rito della benezione dei rami d'ulivo, che dà il via alle celebrazioni della Settimana Santa ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 aprile 2023) E' arrivato in Piazza San Pietro sullamobile. Così come aveva promessoBergoglio è presente al rito della benezione dei rami d'ulivo, che dà il via alle celebrazioni della Settimana Santa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : A distanza di dieci anni #PapaFrancesco torna a celebrare la Messa in Coena Domini, il Giovedì Santo, nel carcere m… - repubblica : Il Papa torna a casa: “Non ho avuto paura”. E consola una coppia che ha perso la figlia [di Iacopo Scaramuzzi] - vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco torna con il pensiero all'#Ucraina e rivolge una benedizione speciale alla… - VitctorMuricch1 : RT @vaticannews_it: All’Angelus #PapaFrancesco torna con il pensiero all'#Ucraina e rivolge una benedizione speciale alla #CarovanaPerLaPa… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Francesco torna a Casal del Marmo per lavare i piedi ai giovani detenuti. Come 20 anni fa nel primo giovedì santo da Papa h… -