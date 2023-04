Due medaglie per Giada D’Antonio del Comitato Campano alla fase internazionale del Pinocchio sugli sci (Di domenica 2 aprile 2023) Giada D’Antonio, 14 anni, ha vinto il gigante ragazzi della fase internazionale del Pinocchio sugli sci all’Abetone, al quale hanno partecipato 243 atleti in rappresentanza di 34 nazioni dall’Australia alla Nuova Zelanda, dal Giappone al Sud Africa, oltre a numerosi pasi europei. La Black Panther dello sci club Vesuvio, oltre ad aver contribuito alla vittoria della squadra italiana, nella classifica per nazioni ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, anche il premio come miglior atleta femminile della competizione a pari merito con l’atleta ceca Anna Machytkiva Natali, vincitrice dello slalom. Nella gara tra i pali stretti Giada ha conquistato il secondo posto sul podio dopo aver fatto registrare nella prima manche il miglior ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023), 14 anni, ha vinto il gigante ragazzi delladelsci all’Abetone, al quale hanno partecipato 243 atleti in rappresentanza di 34 nazioni dall’AustraliaNuova Zelanda, dal Giappone al Sud Africa, oltre a numerosi pasi europei. La Black Panther dello sci club Vesuvio, oltre ad aver contribuitovittoria della squadra italiana, nella classifica per nazioni ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, anche il premio come miglior atleta femminile della competizione a pari merito con l’atleta ceca Anna Machytkiva Natali, vincitrice dello slalom. Nella gara tra i pali strettiha conquistato il secondo posto sul podio dopo aver fatto registrare nella prima manche il miglior ...

