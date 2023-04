Campionato Primavera 2: Spezia-Pisa 1-0 (Di domenica 2 aprile 2023) 1 Aprile 2023 Spezia. Plaia, Salerno, Piccioli, Benvenuto (46? Manfrone), Giorgeschi, Garzia, Pedicillo (80? Loffredo), Leoncini (83? Cappelli), Lari, Candelari (80? Scieuzo), Di Giorgio (61? Beccarelli). A disposizione. Mascardi, Brisciani, Bonaccorsi, Sardi, Sacko, Gaggini, Fontanarosa. Allenatore Vecchio Pisa. Vukovic, Biagini, Ceccanti (84? Raychev), Nannetti, Coppola, Signorini, Matteoli (77? Nordstrom), Trdan (89? Ferrari), Panicucci, Andreano, Sodero. A disposizione. Colucci, Sebastiano, Tomljenovic, Lormanis, Bandolo, Lovo, Faye, Milli, Doveri. Allenatore Masi. Arbitro: Nicole Sfira Bogdan di Pordenone (Zezza-Decorato) Rete: 78? Lari Note. Ammoniti Garzia, Giorgeschi. Recupero 1? pt; 4? st. Fonte articolo e foto: Pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023) 1 Aprile 2023. Plaia, Salerno, Piccioli, Benvenuto (46? Manfrone), Giorgeschi, Garzia, Pedicillo (80? Loffredo), Leoncini (83? Cappelli), Lari, Candelari (80? Scieuzo), Di Giorgio (61? Beccarelli). A disposizione. Mascardi, Brisciani, Bonaccorsi, Sardi, Sacko, Gaggini, Fontanarosa. Allenatore Vecchio. Vukovic, Biagini, Ceccanti (84? Raychev), Nannetti, Coppola, Signorini, Matteoli (77? Nordstrom), Trdan (89? Ferrari), Panicucci, Andreano, Sodero. A disposizione. Colucci, Sebastiano, Tomljenovic, Lormanis, Bandolo, Lovo, Faye, Milli, Doveri. Allenatore Masi. Arbitro: Nicole Sfira Bogdan di Pordenone (Zezza-Decorato) Rete: 78? Lari Note. Ammoniti Garzia, Giorgeschi. Recupero 1? pt; 4? st. Fonte articolo e foto:sportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

