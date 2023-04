Uno scudo per chi versa le imposte (Di sabato 1 aprile 2023) Lo prevede l'articolo 23 del decreto legge 34/2023 su bollette, sanità e adempimenti fiscali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 76/2023, il cui iter di conversione inizierà alla Camera. Causa speciale. Leggi su italiaoggi (Di sabato 1 aprile 2023) Lo prevede l'articolo 23 del decreto legge 34/2023 su bollette, sanità e adempimenti fiscali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 76/2023, il cui iter di conversione inizierà alla Camera. Causa speciale.

Uno scudo per chi versa le imposte Resta da capire in che cosa consistono i reati oggetto dello scudo penale. È punito con il carcere da sei mesi a due anni il sostituto d'imposta che non versa le ritenute entro il termine previsto ... Beffa Pos per i commercianti: niente taglio delle commissioni nonostante le promesse del governo Meloni Lo aveva garantito dopo la retromarcia della Manovra, quando si era ipotizzato uno stop all'obbligo ... al centro del risiko geopolitico Decreto bollette in Gazzetta ufficiale, c'è lo scudo penale per ... Aggiornamenti dal sistema solare: marzo 2023 Il tuffo sul Sole è reso possibile dallo speciale scudo termico, capace di resistere a temperature ... osservando le rocce che trova nel percorso, ma non disdegnando uno sguardo al cielo . L'ultima ... Resta da capire in che cosa consistono i reati oggetto dellopenale. È punito con il carcere da sei mesi a due anni il sostituto d'imposta che non versa le ritenute entro il termine previsto ...Lo aveva garantito dopo la retromarcia della Manovra, quando si era ipotizzatostop all'obbligo ... al centro del risiko geopolitico Decreto bollette in Gazzetta ufficiale, c'è lopenale per ...Il tuffo sul Sole è reso possibile dallo specialetermico, capace di resistere a temperature ... osservando le rocce che trova nel percorso, ma non disdegnandosguardo al cielo . L'ultima ... Uno scudo per chi versa le imposte - ItaliaOggi.it Italia Oggi Uno scudo penale per chi paga Reati tributari: scudo penale a chi paga tutto prima della sentenza d'appello. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento Iva e indebita compensazione “non sono punibili ... Cantieri per lo scudo verde: controllare i mezzi più inquinanti La prima fase di attuazione dello ‘scudo verde’ sarà di monitoraggio ... per quella che sarà la disciplina da applicare all’ infrastruttura che sarà uno strumento di controllo dei mezzi più inquinanti ... Reati tributari: scudo penale a chi paga tutto prima della sentenza d'appello. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento Iva e indebita compensazione “non sono punibili ...La prima fase di attuazione dello ‘scudo verde’ sarà di monitoraggio ... per quella che sarà la disciplina da applicare all’ infrastruttura che sarà uno strumento di controllo dei mezzi più inquinanti ...