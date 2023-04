Questa illusione ottica ha fatto impazzire tantissime persone, ecco il perchè (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Se stai cercando di divertirti o vuoi prenderti una pausa mentale dal lavoro, le illusioni ottiche sono un ottimo modo per passare il tempo ed allenarti. Le illusioni ottiche sono solitamente immagini visive o video che tendono a ingannare il cervello e quindi giocano brutti scherzi ai tuoi occhi. Questi effetti si basano su numerosi fattori scientifici tra cui colori, determinati modelli, luci e geometrie. Quando si guardano queste immagini, si crea un falso senso di realtà poiché l’immagine che il nostro cervello elabora non è in realtà ciò che è di fronte a noi. L’esempio migliore si può farlo guardando l’interpretazione in 3D della scala Shröder. Nell’originale illusione bidimensionale, una serie di parallelogrammi a zig-zag attraversano la diagonale di un rettangolo. Poiché l’immagine manca di qualsiasi indicazione di profondità, il ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Se stai cercando di divertirti o vuoi prenderti una pausa mentale dal lavoro, le illusioni ottiche sono un ottimo modo per passare il tempo ed allenarti. Le illusioni ottiche sono solitamente immagini visive o video che tendono a ingannare il cervello e quindi giocano brutti scherzi ai tuoi occhi. Questi effetti si basano su numerosiri scientifici tra cui colori, determinati modelli, luci e geometrie. Quando si guardano queste immagini, si crea un falso senso di realtà poiché l’immagine che il nostro cervello elabora non è in realtà ciò che è di fronte a noi. L’esempio migliore si può farlo guardando l’interpretazione in 3D della scala Shröder. Nell’originalebidimensionale, una serie di parallelogrammi a zig-zag attraversano la diagonale di un rettangolo. Poiché l’immagine manca di qualsiasi indicazione di profondità, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Questa illusione ottica ha fatto impazzire tantissime persone, ecco il perchè - - PrinzioRita : RT @nicotera70: La vera magia non è pura illusione, questa colloca una persona in modo visibile e dove merita... e mai per farla svanire.… - SaCe86 : Test visivo: qual è la parola nascosta dietro questa illusione? Voi vedete qualcosa? Io oltre un gran mal di testa… - SannaKristiinaS : @VEParsi1 Giornata storica ma non particolarmente felice. Per decine di anni noi FInlandesi abbiamo cercato di cre… - LORDOFHELLSPAM : RT @mirjananovikov: e ogni circonferenza è illusione ottica, l'idea di questa perfezione è dittatura cosmica; le paranoie in testa fanno ae… -