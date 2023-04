Il papa oggi esce dall’ospedale. Ieri ha battezzato un neonato in oncologia pediatrica Policlinico Gemelli (Di sabato 1 aprile 2023) Tre giorni di degenza nel Policlinico Gemelli, infezione respiratoria superata. oggi papa Francesco lascia l’ospedale e torna immediatamente al lavoro, concelebrerà già domani la messa per la Domenica delle Palme. Ieri ha visitato il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico portando ai bambini uova di Pasqua, rosari e libri su Gesù. Ha anche battezzato Miguel Angel, un neonato ricoverato al Gemelli. Alla mamma del piccolo ha detto che quando andrà in parrocchia, dica che lo ha battezzato il papa. L'articolo Il papa oggi esce dall’ospedale. Ieri ha ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 aprile 2023) Tre giorni di degenza nel, infezione respiratoria superata.Francesco lascia l’ospedale e torna immediatamente al lavoro, concelebrerà già domani la messa per la Domenica delle Palme.ha visitato il reparto didelportando ai bambini uova di Pasqua, rosari e libri su Gesù. Ha ancheMiguel Angel, unricoverato al. Alla mamma del piccolo ha detto che quando andrà in parrocchia, dica che lo hail. L'articolo Ilha ...

Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli Papa Francesco verrà dimesso oggi, sabato 1 aprile, dall'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è ... Roma, 30 marzo 2023 Le immagini del Policlino Gemelli a Roma dove è ricoverato Papa Francesco per un'infezione respiratoria. Secondo le ultime notizie il quadro clinico del Pontefice migliora.