Fa un filmato di un uomo che muore in un incendio per inviarlo a “Welcome to favelas” | indagato per omissione di soccorso

«A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia». Questa è una delle frasi che si sentono nel video che ritrae un'auto a fuoco sul Grande Raccordo Anulare. La scena risale al 6 febbraio scorso. E dentro l'abitacolo della Volkswagen Golf c'è un uomo. Che morirà a causa delle ustioni il 24 marzo. Nel filmato si vede l'uomo che accosta sul lato destro della carreggiata. Esce dalla macchina con gli abiti in fiamme. I due che girano il video nemmeno si fermano. Il passeggero dice: «Questo lo mandiamo a Welcome to favelas». Ovvero una pagina Facebook e Instagram a cui si inviano contributi audio e video sul «degrado di tutti i giorni» nelle città. Poi il guidatore accelera e il filmato si interrompe. E finisce online. Ma poco dopo i gestori della pagina decidono di rimuovere il video.

