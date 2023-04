CdS – Milan, Theo Hernandez può partire (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-04-01 14:57:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Sarà un Theo Hernandez nella sua classica versione da terzino sinistro quello che Stefano Pioli ha in mente di schierare domani sera contro il Napoli. Un ritorno al 4-2-3-1 porterebbe il francese ad interpretare diversamente il ruolo sulla fascia sinistra rispetto alle ultime apparizioni dove ha giocato a centrocampo nello schieramento con la difesa a tre. Le sorti del Milan a Napoli dipenderanno molto da Theo, diventato col tempo una colonna portante della squadra e il vice capitano della squadra. Guarda la gallery Maldini carica Pioli e il Milan prima del Napoli Rumors di mercato L’idea di base del Milan è provare a trattenere i migliori, ma è anche vero che se dovessero ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-04-01 14:57:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Sarà unnella sua classica versione da terzino sinistro quello che Stefano Pioli ha in mente di schierare domani sera contro il Napoli. Un ritorno al 4-2-3-1 porterebbe il francese ad interpretare diversamente il ruolo sulla fascia sinistra rispetto alle ultime apparizioni dove ha giocato a centrocampo nello schieramento con la difesa a tre. Le sorti dela Napoli dipenderanno molto da, diventato col tempo una colonna portante della squadra e il vice capitano della squadra. Guarda la gallery Maldini carica Pioli e ilprima del Napoli Rumors di mercato L’idea di base delè provare a trattenere i migliori, ma è anche vero che se dovessero ...

