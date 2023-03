CdS – Milan, Maldini pensa ancora ad Asensio: nodo ingaggio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 14:59:48 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MilanO – In estate il Milan potrebbe cambiare volto in attacco e molti giocatori non sono sicuri di rimanere. Zlatan Ibrahimovic farà la sua scelta in accordo con la società, ma c’è pure la discussione sul futuro di Brahim Diaz da valutare. Lo spagnolo piace moltissimo alla dirigenza rossonera, Maldini e Massara vogliono fare più di un tentativo per cercare di trattenere il fantasista di Malaga, ma ci sono le richieste del Real Madrid da soddisfare. I blancos intavoleranno presto una trattativa per decidere il futuro di Brahim ed è possibile che possa rimanere in rosa anche in virtù di alcuni giocatori in partenza. Guarda la gallery Napoli-Milan, tutti in fila per la sfida Champions al ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 14:59:48 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere:O – In estate ilpotrebbe cambiare volto in attacco e molti giocatori non sono sicuri di rimanere. Zlatan Ibrahimovic farà la sua scelta in accordo con la società, ma c’è pure la discussione sul futuro di Brahim Diaz da valutare. Lo spagnolo piace moltissimo alla dirigenza rossonera,e Massara vogliono fare più di un tentativo per cercare di trattenere il fantasista di Malaga, ma ci sono le richieste del Real Madrid da soddisfare. I blancos intavoleranno presto una trattativa per decidere il futuro di Brahim ed è possibile che possa rimanere in rosa anche in virtù di alcuni giocatori in partenza. Guarda la gallery Napoli-, tutti in fila per la sfida Champions al ...

