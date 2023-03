“Un passo dal cielo 7” fa il botto | Giorgio Marchesi e l’uomo degli orsi | è guerra

(Di venerdì 31 marzo 2023) È tornato Unda7 ed è già trionfo, malgrado la serie perda per la seconda volta il suo protagonista. Dopo Pietro, interpretato da Terence Hill, anche Francesco, alias Daniele Liotti, se ne è andato. Ma le new entrye Marco Rossetti catalizzano subito l’attenzione. Undal7, esordio colDunque, inizio colper il primo episodio di Undal7, intitolatoandato in onda giovedì 30 marzo in prima serata su Rai 1, catalizza l’attenzione di ben 4.656.000 spettatori pari al 27.2%, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della serata. C’è tanta voglia di montagna e di avventura tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - fraversion : ottima partenza per Un passo dal cielo 7: nonostante la rivoluzione totale e i nuovi ingressi, debutta con 4.656.00… - lucami2197 : RT @LuxVide: Oggi siamo davvero a ... un passo dal cielo! L'esordio vincente della settima stagione conferma la vostra fiducia e il vostro… - AndreaBitetto : @Marxtrixx @BungaBu72537413 @frabattistoni @FrancescoLollo1 @coldiretti @forza_italia Gia’ ero ad un passo dal dive… -

Uncielo 7 , esordio col botto. Dunque, inizio col botto per il primo episodio di Uncielo 7 , intitolato L'uomo degli orsi andato in onda giovedì 30 marzo in prima serata su Rai ......leggi palliative (legge 38/2010) e obiezione di coscienza per i medici e il personale medico "... di pari, contrastare tutte quelle istanze contrarie al concetto stesso di famiglia come l'..."Se riesco, perché tre ore di relax la domenica penso di potremele concedere. È un settore ...di correggere il nuovo Codice degli appalti mostrando perplessità sulla "deregulation" celebrata...

"Un passo dal Cielo 7": al via l'ultima stagione. Trama, cast e novità La Gazzetta dello Sport

Facciamo sempre bei passi in avanti con la macchina il venerdì ed oggi abbiamo cambiato parecchie cose per portarla nella giusta finestra prestazionale mentre il weekend progredisce. È stato piuttosto ...Tra il 2011 e il 2021, spiega Gimbe, aumentano anche le strutture di specialistica ambulatoriale private, passate da 5.587 a 8.778 (ovvero dal 58,9% a 60,4% del totale). Nello stesso arco di tempo, ...