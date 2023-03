Laura Pausini, il singolo Un buon inizio è il più trasmesso dalle radio (Di venerdì 31 marzo 2023) Il nuovo singolo di Laura Pausini dal titolo Un buon inizio conquista la vetta delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane Dopo 30 anni di carriera è ancora prima in classifica. Per Laura Pausini, è proprio un buon inizio! Il suo nuovo singolo, Un buon inizio, scritto con Riccardo Zanotti, uscito per Atlantic Warner, si porta al comando della classifica EarOne Airplay radio dei brani più trasmessi e ascoltati della settimana dalle radio. Il brano guida anche la classifica EarOne Airplay Tv. Laura, che quest’anno festeggia 30 anni di carriera, ha scelto di far conoscere la canzone ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il nuovodidal titolo Unconquista la vetta delle canzoni più trasmesseitaliane Dopo 30 anni di carriera è ancora prima in classifica. Per, è proprio un! Il suo nuovo, Un, scritto con Riccardo Zanotti, uscito per Atlantic Warner, si porta al comando della classifica EarOne Airplaydei brani più trasmessi e ascoltati della settimana. Il brano guida anche la classifica EarOne Airplay Tv., che quest’anno festeggia 30 anni di carriera, ha scelto di far conoscere la canzone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WARNERMUSICIT : 'Un Buon Inizio’ di Laura Pausini è il brano più suonato dalle radio in Italia questa settimana! ?? Congratulazioni… - RadioItalia : . @LauraPausini: Un buon inizio, dal Disco Italia alle vette di EarOne - ColombiaPausini : RT @WARNERMUSICIT: 'Un Buon Inizio’ di Laura Pausini è il brano più suonato dalle radio in Italia questa settimana! ?? Congratulazioni Laura… - lavocedellapau : RT @RadioItalia: . @LauraPausini: Un buon inizio, dal Disco Italia alle vette di EarOne - soloioenessuno : RT @AngelsOfLove12: Scusa, ma ti vedo più come un concerto di Laura Pausini. Una uallera -