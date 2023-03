Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, l’amore è finito ma il legame resta: “Lei è mamma di una bimba avuta con un altro ma insieme sono una famiglia” (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo 15 anni insieme hanno deciso di lasciarsi ma, anche se l’amore è finito, tra loro resta un grande affetto. Tanto che il settimanale Diva e Donna non esita a definirli una famiglia: stiamo parlando di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, paparazzati in atteggiamento confidenziale mentre crescono insieme la bimba che l’attrice ha avuto da un altro uomo. “A settembre scorso Cristiana Capotondi è diventata mamma di una bambina avuta con un’altra persona – scrive il settimanale -. Ma Andrea Pezzi è rimasto nella sua vita e in quella della piccola. insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo 15 annihanno deciso di lasciarsi ma, anche se, tra loroun grande affetto. Tanto che il settimanale Diva e Donna non esita a definirli una: stiamo parlando di, paparazzati in atteggiamento confidenziale mentre cresconolache l’attrice ha avuto da unuomo. “A settembre scorsoè diventatadi una bambinacon un’altra persona – scrive il settimanale -. Maè rimasto nella sua vita e in quella della piccola....

