Boris Becker e il carcere: "Un incubo, hanno cercato di uccidermi" (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - "In carcere hanno cercato di uccidermi". Boris Becker, leggenda del tennis, racconta l'incubo vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nel carcere britannico di Holcombe dopo una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per bancarotta. All'emittente tedesca Sat 1, Becker ha confessato che "un detenuto ha cercato di uccidermi". Alla Cnn, l'ex numero 1 del tennis mondiale racconta l'esperienza in maniera approfondita. "Permettetemi di dire che si apprezza la libertà solo dopo essere stato in carcere. E' un altro mondo: sono uscito da 3 mesi e sono felice di essere vivo. Il carcere è pericoloso. Avevo visto un paio di film prima di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - "Indi"., leggenda del tennis, racconta l'vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nelbritannico di Holcombe dopo una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per bancarotta. All'emittente tedesca Sat 1,ha confessato che "un detenuto hadi". Alla Cnn, l'ex numero 1 del tennis mondiale racconta l'esperienza in maniera approfondita. "Permettetemi di dire che si apprezza la libertà solo dopo essere stato in. E' un altro mondo: sono uscito da 3 mesi e sono felice di essere vivo. Ilè pericoloso. Avevo visto un paio di film prima di ...

