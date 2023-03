Neymar perde un milione di euro in live su Twitch e scoppia in lacrime

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Costretto a stare lontano dai campi da gioco per un infortunio,trascorre gran parte del suo tempo in diretta su, facendo dirette in cui si diletta nel gioco d’azzardo. Appassionato di poker, ha destato particolarmente scalpore l’ultima, in cui l’attaccante brasiliano ha puntato addirittura undial casinò online. Una volta scoperto di aver perso la cifra giocata, il calciatore del Psg è stato protagonista di una reazione esagerata,ndo ine disperandosi per l’accaduto. In un video pubblicato in seguito, tuttavia, è emerso che si trattava di uno scherzo. SportFace.

Come ha riportato il sito di Globo Esporte ha perso recentemente una cifra consistente al Casinò on line, pari a circa un milione di euro.

"Vou abrir um canal no YouTube (sobre isso)", disse, antes de encerrar a transmissão do vivo. Além da perda milionária, Neymar também sofreu um ataque hacker nesta terça-feira. Seu Twitter pessoal foi ...La reazione del giocatore, però, era solo uno scherzo appunto: nonostante abbia perso una cifra così consistente, si è messo a ridere dimostrando come non fosse assolutamente un problema. È noto che ...