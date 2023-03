Marseglia (Amazon), ‘e-commerce può aiutare economia in contesto difficile’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’obiettivo di questa ricerca è proprio quello di avere dei dati su cui ragionare in un momento difficile del nostro Paese e in generale per l’economia. Abbiamo 300mila famiglie in più che sono entrate in povertà assolute. E’ un dato drammatico a cui bisogna dare una risposta tutti insieme. E il digitale come ha dimostrato una ricerca è un elemento importantissimo che può veramente aiutare perché porta prezzi bassi e due altre cose importanti: la trasparenza e la democraticità, visto che tante piccole aziende possono raggiungere in modo semplice i loro clienti in tutto il mondo. E questo secondo me aiuta il contesto economico”. Così Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna, Amazon, intervenendo alla presentazione, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’obiettivo di questa ricerca è proprio quello di avere dei dati su cui ragionare in un momento difficile del nostro Paese e in generale per l’. Abbiamo 300mila famiglie in più che sono entrate in povertà assolute. E’ un dato drammatico a cui bisogna dare una risposta tutti insieme. E il digitale come ha dimostrato una ricerca è un elemento importantissimo che può veramenteperché porta prezzi bassi e due altre cose importanti: la trasparenza e la democraticità, visto che tante piccole aziende possono raggiungere in modo semplice i loro clienti in tutto il mondo. E questo secondo me aiuta ileconomico”. Così Mariangela, country manager Italia e Spagna,, intervenendo alla presentazione, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Marseglia (Amazon), 'e-commerce può aiutare economia in contesto difficile' - ShamsaBatool14 : Marseglia (Amazon), 'e-commerce can help the economy in a difficult context' – Libero Quotidiano - Giornaleditalia : Marseglia (Amazon), 'e-commerce può aiutare economia in contesto difficile' - Giornaleditalia : E-Commerce, Marseglia (Amazon): 'Servizi maggiori per essere ancora più vicini a famiglie italiane' - vivereitalia : E-Commerce, Marseglia (Amazon): 'Servizi maggiori per essere ancora più vicini a famiglie italiane'… -